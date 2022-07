Un transfert totalement inattendu au PSG

Les ventes se font au compte-gouttes au PSG, mais un départ inattendu pourrait prendre forme prochainement.

Le PSG fait partie des rares clubs au monde qui n’ont pas besoin de vendre pour pouvoir acheter. Cela s’est vu tout récemment avec les 40 millions d’euros dépensés pour faire venir Vitinha du FC Porto. Néanmoins, Luis Campos et notamment Antero Henrique, qui avait laissé une bonne impression à Paris grâce à sa capacité à faire quelques belles ventes, seront attendus au tournant dans ce domaine. Une mission où quasiment tout le monde s’est cassé les dents, tant la soupe est bonne au Paris SG. Avec des contrats aux salaires vertigineux et des conditions de vie et d’entraînement idéales, les joueurs même peu utilisés ne se précipitent pas au bureau des départs.

Les seuls qui prennent la porte, ce sont souvent les jeunes, même si le PSG n’est pas toujours d’accord avec ça. Néanmoins, il faut bien vendre, et c’est ce qu’il pourrait se passer cet été avec Thierno Baldé. Ce jeune défenseur de 20 ans a été prêté la saison passée au Havre, et il a visiblement marqué des points avec ses performances. A un tel niveau que le LOSC est entré en contact avec le club francilien, avec le désir de récupérer cet arrière droit qui pouvait être considéré comme une doublure d’Achraf Hakimi. Selon Fabrizio Romano, le club nordiste va lâcher 5 millions d’euros pour effectuer une offre capable d’être acceptée par le PSG. A cette offre sera ajoutée une clause de rachat si jamais le club de la capitale entend récupérer son joueur.

Lille are preparing an offer to Paris Saint-Germain for Thierno Baldé around €5m plus sell-on clause. He'd be Celik replacement. 🔴 #transfers



Celik will fly to Italy today in order to undergo medical tests and complete his move to AS Roma on permanent deal for €7m fee.