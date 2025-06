Un titre remporté par forfait, le PSG fait peur ‍!

Le PSG est à deux mois d'un nouveau titre, avec la Super Coupe d'Europe qui se profile contre Tottenham. Les Spurs craignent vraiment le pire à l'idée d'affronter le club français.

Occupé actuellement par la Coupe du monde des clubs, le PSG sait qu’il aura un été très chargé puisque dans deux mois exactement, le 13 aout 2025, il tentera de gagner un nouveau titre. Il sera opposé à Tottenham, le vainqueur de l’Europa League, pour la SuperCoupe d’Europe. Le match aura lie à Udine et lancera la saison européenne avec un premier titre en jeu. Très mal en point en championnat, Tottenham a à peine sauvé sa saison avec sa victoire en Europa League face à Manchester United en finale. Car les joueurs londoniens sont passés à côté de tellement de matchs que leurs propres supporters ne croient plus en eux. Si le changement d’entraineur a fait du bien avec le départ d’Ange Postecoglou pour l’arrivée de Thomas Frank, l’optimisme n’est clairement pas de mise.

We are delighted to announce the appointment of Thomas Frank as our new Head Coach on a contract that runs until 2028.



Welcome, Thomas! 🤍