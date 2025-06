Un Brésilien rejoint le PSG pour la Coupe du monde des clubs ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG pourra compter sur un renfort à la Coupe du monde des clubs, avec le retour anticipé de Gabriel Moscardo afin qu'il soit jugé directement par Luis Enrique aux Etats-Unis.

Information surprise au sein du PSG au moment de boucler la liste des joueurs appelés à disputer la Coupe du monde des clubs. Le club de la capitale a en effet récupéré Gabriel Moscardo avec un peu d’avance pour lui permettre de disputer la compétition aux Etats-Unis. Le milieu de terrain n’a pas réussi à gagner du temps de jeu lors de son passage en Champagne, assistant impuissant, entre choix de l’entraîneur et blessure, à la descente de Reims en Ligue 2. Cela n’empêche pas de voir que Luis Campos et Luis Enrique ont toujours confiance en lui, et il va ainsi intégrer l’effectif parisien pour leur arrivée en Californie, sur le campus de l’université d’Irvine, annonce Foot Mercato.

Luis Enrique a besoin de renforts au milieu

Exclu FM 🇧🇷🔴🔵 : Gabriel Moscardo va disputer la Coupe du Monde des clubs avec le PSG



▪️le PSG s’est mis d’accord avec le Stade de Reims pour un retour anticipé

▪️le Brésilien sera présent dans le groupe parisien pour la Coupe du monde des clubs

▪️rien est encore acté pour… pic.twitter.com/ltqamgSQAN — Josué Cassé (@CasseJosue) June 10, 2025

Ce passage au sein du PSG permettra aussi à ses dirigeants d’évaluer des progrès éventuels et sa capacité à intégrer l’effectif la saison prochaine. Car si le milieu de terrain est de qualité à Paris, en dehors du trio de titulaire et de Warren Zaïre-Emery derrière eux, les solutions ne sont pas nombreuses pour Luis Enrique dans ce secteur de jeu. Le joueur est toujours aussi apprécié par son entraineur, qui lui demande maintenant de franchir un cap pour gagner sa place dans l’effectif en vue de la saison prochaine.