Un bijou de 90.000 places, le PSG dévoile la grande date

Par Guillaume Conte

Le PSG a soudainement brisé le silence ce mardi en officialisation le divorce avec le Parc des Princes et les études pour construire un nouveau stade.

Le PSG s’est chargé d’annoncer officiellement les dernières nouvelles sur son futur stade. Celui-ci prendra place à Massy ou à Poissy, les deux villes candidates pour la construction du grand stade du PSG, qui va quitter le Parc des Princes dans les années à venir. Le désaccord avec la Mairie de Paris a poussé Nasser Al-Khelaïfi à envisager la construction d'un stade d’une capacité supérieure, qui ira de 60 à 90.000 places selon le projet retenu. Maintenant que les deux villes candidates sont sorties de l’ombre, chaque dossier va tenter de marquer des points avec ses forces, mais le PSG ne se précipitera pas pour trancher. En effet, une décision est désormais attendue à l’automne 2026, histoire d’être sûr pour le champion d’Europe de ne pas se tromper et de prendre tout en considération avec le stade, l’environnement, les accès, la construction, les recours et l’avis des supporters.

Poissy et Massy en finale

« Le projet final se dessinera donc progressivement, grâce à la contribution d’un large panel d’experts, la mobilisation de toutes les forces vives au sein du Paris Saint-Germain et, bien entendu, le travail étroit mené avec les territoires. Cette approche a fait la réussite du Campus Paris Saint-Germain et le Club s’inspire de cette expérience pour s’engager dans ce nouveau projet. Dans l’attente, le Club restera résident du Parc des Princes pour plusieurs années. À ce stade, aucun des deux sites n’est privilégié. Le Club mènera les deux études avec le même sérieux, la même rigueur et la même ouverture, afin de prendre la meilleure décision possible », a tenu à faire savoir le PSG, qui se donne encore un an de réflexion avant de trancher. Autant dire que le déménagement du Parc des Princes n’est pas pour tout de suite, mais il franchit néanmoins une étape capitale ce mardi 10 juin avec ce message officiel signé par le PSG.