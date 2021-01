Transfert PSG : Dele Alli force un Brexit vers Paris

Dans : PSG.

Lancé depuis plus de deux semaines, le mercato hivernal est très calme au Paris Saint-Germain. Mais le dossier Dele Alli pourrait s'accélérer.

Plombé par la crise financière avec un déficit qui pourrait s’élever à environ 300 ME à la fin de la saison, le PSG s’interdit toute folie en cours de saison. Leonardo avait pour objectif de dégraisser pour environ 40 ME avant d’envisager une arrivée, le compte n’y est pas pour l’instant. C’est pourquoi certains dossiers patinent à l’image de celui de Dele Alli. L’international anglais de Tottenham est une cible de premier choix du Paris SG et de son entraîneur Mauricio Pochettino. Mais malgré un intérêt certain et une envie de l’Anglais de rallier la capitale francilienne, les négociations n’avancent pas. Le journaliste Fabrizio Romano a fait le point sur le dossier du milieu de terrain de Tottenham.

A en croire le spécialiste du mercato, Tottenham n’est pas chaud pour vendre son joyau en plein cours de saison. Bien que remplaçant aux yeux de José Mourinho, Dele Alli reste un joueur de classe, ce dont les dirigeants londoniens ont bien conscience. En ce sens, ils ne seraient pas réellement emballés par une vente au mercato hivernal, alors que la valeur du joueur est au plus bas depuis de longues années. Si ses dirigeants ne sont pas chauds pour le vendre, Dele Alli a lui fait savoir qu’il souhaitait quitter Tottenham au mois de janvier. En effet, le journaliste italien affirme que l’international britannique de 24 ans souhaite plus que tout rejoindre Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Les pourparlers se poursuivent entre Tottenham et le PSG, qui ne souhaite pas définitivement abandonner les négociations, mais qui a bien conscience qu’il sera délicat de boucler ce deal au mois de janvier. D’autant plus que Paris vise toujours un prêt avec option d’achat tandis que Tottenham a toujours privilégié un transfert sec.