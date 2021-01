PSG : Dele Alli à Paris, Mourinho dit pourquoi il bloque l’opération

Dans : PSG.

Absent des plans de son manager José Mourinho, Dele Alli souhaite quitter Tottenham. Le milieu offensif a l’opportunité de rejoindre le Paris Saint-Germain mais le coach portugais s’y oppose pour une raison précise.

La situation ne s’arrange pas pour Dele Alli. Une fois de plus, le milieu offensif de Tottenham est resté sur le banc des remplaçants alors que son équipe était accrochée à domicile par Fulham (1-1) mercredi. Un message supplémentaire de la part de José Mourinho qui ne l’a aligné qu’à quatre reprises en Premier League cette saison. Il faut dire que selon le manager, l’international anglais, non cité dans sa déclaration, n’est pas irréprochable dans son état d’esprit.

« Dans tous les vestiaires, il y a des joueurs mécontents, a expliqué le Portugais. Si quelqu’un vous dit que dans le vestiaire il n’y a que des joueurs heureux, je ne pense pas que ce soit vrai. Ou c’est un miracle. Le professionnel malheureux, son devoir est de travailler, travailler, travailler et travailler. Il y a aussi le professionnel malheureux qui pense qu’il n’ a pas à se battre et à travailler chaque minute pour l’équipe et pour le club. » Inutile d’enquêter pour deviner à qui s’adressait la critique.

La réponse subtile de Mourinho

Mais pourquoi Mourinho ne laisse-t-il pas son indésirable rejoindre le Paris Saint-Germain en prêt ? « La question est de savoir si je laisse Dele partir sans avoir de joueur en échange et je ne vais pas y répondre, a corrigé le coach des Spurs. Ce n’est pas une question avec laquelle je suis à l’aise, en position de répondre. Bien sûr, je saurais répondre. Mais je ne suis pas prêt à répondre. Je ne suis pas prêt à rendre publique ma vision de la situation. » Sans recrue pour la remplacer, la cible de l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino sera donc bloquée jusqu’à la fin du mercato.