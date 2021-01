Transfert : Kean vendu au PSG, Ancelotti est cash !

Dans : PSG.

Prêté par Everton au PSG, Moise Kean cartonne dans le championnat de France depuis le début de la saison.

Avec 11 buts en 18 matchs toutes compétitions confondues, l’international italien répond parfaitement aux attentes des dirigeants du Paris Saint-Germain. Prêté sans option d’achat par Everton au mercato estival, le joueur formé à la Juventus Turin a conquis tout le monde dans la capitale française, des supporters aux dirigeants. Il y a quelques semaines, lors d’un tchat organisé par le PSG sur Twitter, Leonardo expliquait qu’il regrettait de ne pas disposer d’une option d’achat afin de recruter définitivement Moise Kean en fin de saison. Que le directeur sportif brésilien se rassure, l’opportunité se présentera peut-être en juin prochain.

Et pour cause, Carlo Ancelotti a confirmé ce mardi au micro de Sky Sports que son joueur décidera de son avenir en fin de saison. Autrement dit, si Moise Kean veut rester au PSG, Everton ne s’opposera pas au transfert de sa pépite italienne. « Il a une très bonne expérience au Paris Saint-Germain. Il marque beaucoup de buts, il montre sa qualité. C’est notre joueur et il sera de retour en juin. [...] Mais nous devons tout le temps pendre en considération ce que le joueur pense parce que les joueurs sont des êtres humains. Si le joueur veut revenir nous serons heureux de l’avoir, si le joueur veut rester avec le PSG, nous devons parler avec Paris » a confié le manager italien, toujours très classe et qui refuse de conserver à tout prix un joueur voulant partir. En ce qui concerne Moise Kean, rien ne dit toutefois qu’il refusera de rejouer pour Everton à l’avenir. L’incertitude est totale à ce sujet et en ce sens, les prochains mois seront à observer de près.