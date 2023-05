« Tais toi », le PSG avertit Galtier

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain peut être champion de France ce dimanche, mais Christophe Galtier sait désormais qu'il est sous pression. Même s'il semble relax, l'entraîneur du PSG a été recadré par les dirigeants du club de la capitale.

Deux ans après avoir été champion de France comme entraîneur de Lille, Christophe Galtier s'apprête à en faire de même avec le PSG, ce qui sera moins une surprise qu'en 2021. Paris peut sceller cette historique onzième couronne nationale dès son match à Auxerre, en fonction du résultat du RC Lens, mais le technicien français a bien compris que son avenir dans la capitale était réduit. Et à en croire L'Equipe, Galtier a même reçu l'ordre de ses dirigeants de ne plus s'exprimer sur un sujet bien précis, à savoir la saison prochaine. Cette consigne fait suite à quelques propos du coach de 56 ans sur son effectif en 2023-2024 alors qu'il aura encore un an de contrat. Du côté de Doha, on estime que le boulot n'était pas fini et que Christophe Galtier s'emballait trop tôt.

🎙🗣 À 2️⃣ jours d'#AJAPSG, Christophe Galtier était en conférence de presse. Extraits. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 19, 2023

Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos n'ont pas réellement apprécié que Christophe Galtier se projette sur l'avenir du Paris Saint-Germain, alors même que le Championnat de Ligue 1 n'était pas terminé. Et le patron du PSG, via son conseiller sportif, l'a fait savoir. « Ces dernières semaines, le technicien a modifié sa communication. Alors qu'il lui est arrivé d'évoquer avant ça une « réflexion sur la saison prochaine avec Luis Campos», le Français évite désormais de se projeter. Il lui a été reproché de s'avancer sur ce qu'il se passerait après le mois de juin, en lui demandant de se concentrer sur le titre avant d'évoquer le futur », explique le quotidien sportif. Un appel à la modération au moment où les rumeurs s'intensifient sur la possibilité de voir José Mourinho ou Zinedine Zidane au poste d'entraîneur, le Special One semblant tenir la corde.

Le PSG a demandé à Galtier de changer de sujet

Christophe Galtier a visiblement bien reçu le message puisque dorénavant, il se contente d'évoquer la saison en cours, et la situation désormais confortable du Paris Saint-Germain au classement de Ligue 1. Il est vrai qu'après des semaines d'une incroyable tempête autour du PSG et de lui-même (affaire Messi, manifestation des Ultras, accusation de racisme venue de Nice...), le coach français retrouve du calme et de la sérénité. Surtout en se contentant de régler les affaires courantes, l'avenir n'étant pas à son menu lorsqu'il doit faire face au média. Il y a quelques semaines, RMC avait annoncé que Galtier avait même été informé directement que le PSG ne comptait plus sur lui. Il ne reste plus qu'à rentrer dans l'histoire avec ce onzième sacre en Ligue 1, ce qu'aucun club n'a jamais fait.