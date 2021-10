Si Bernat a tenu le coup, c’est uniquement grâce au PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Alors qu’il a effectué son grand retour sous le maillot du Paris Saint-Germain le 15 octobre dernier, lors de la victoire contre Angers au Parc des Princes (2-1), Juan Bernat s’est confié sur sa longue indisponibilité provoquée par une grave blessure au genou.

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en septembre 2020, Juan Bernat devait initialement revenir en mars dernier. Sachant que sa blessure était « isolée », et qu’elle n’avait pas entraîné d'autres complications, au ménisque par exemple, le défenseur de 28 ans devait revenir six mois après son opération. Sauf qu’il a fallu attendre plus d’une année avant de revoir le latéral gauche sur une pelouse de L1 avec le maillot du PSG. Tout cela à cause de mauvaises nouvelles tout au long de sa rééducation. Une période sombre racontée par le principal intéressé.

« Il faut accepter les blessures, qui sont le pire aspect du football »

« Ça a été une très longue année et il y a eu des moments très difficiles pendant toute ma convalescence. Une semaine après la première opération, j'ai dû rester à l'hôpital pendant cinq jours, puisque j'ai eu une infection. Puis, plus tard en avril, j'ai dû subir une nouvelle opération pour nettoyer un peu le genou, car j'avais une fibrose. C'est un processus très long et au début je ne l'ai pas bien pris, mais j'étais très motivé. C'était comme un défi pour moi. Au final, il faut accepter les blessures, qui sont le pire aspect du football. Je l'ai accepté et j'ai travaillé très dur. Je n'avais qu'une seule chose en tête : travailler pour revenir à mon niveau. Puis il y a des moments qui sont plus compliqués quand on est sur le point de revenir, mais finalement non, et forcément ce sont des coups durs. Et à ce moment-là, j'ai pu compter les gens qui m'entourent, mes coéquipiers ici, ma famille, mes amis. Avec eux, ça devient beaucoup plus facile », a d’abord lancé Bernat sur PSG TV.

« Je suis très reconnaissant au club pour cette confiance »

S’il a tenu bon pendant toute cette période d’absence, c’est aussi grâce au soutien de ses coéquipiers parisiens et de la direction PSG, qui n’a pas hésité à le prolonger jusqu'en 2025 il y a quelques mois de cela. Une marque d’affection que Bernat n’est pas prêt d’oublier. « Dans les moments difficiles, mes coéquipiers m'ont beaucoup soutenu, en me demandant ce que je faisais, comment je m'en sortais, comment je me sentais. C'est normal dans ces moments où l'on arrête de faire ce que l'on a fait toute sa vie, de se sentir un peu vide. Mais la vérité c'est que les gens autour sont là pour vous donner beaucoup de force. Le club m'a aussi donné sa confiance en me prolongeant. Je tiens à remercier le club pour ce geste. La vérité, c'est qu'en fin de compte, j'ai eu une blessure importante au cours de ma dernière année de contrat et pourtant, ils m'ont fait confiance, ils me l'ont dit et ils ont voulu me prolonger. Et franchement à ce moment-là, ça m'a redonné encore plus de motivation et d'énergie. Je suis très reconnaissant au club pour cette confiance », a avoué l’ancien latéral du Bayern Munich, qui gardera son come-back contre Angers dans un coin de sa tête pour toujours.

« Pour mon retour face à Angers, l'émotion était très forte. J'ai les poils qui se dressent, quand je repense à ce moment. Et ça restera un jour que je n'oublierai jamais, dès l'instant où je suis entré sur le terrain. La foule entière m'a applaudi, a scandé mon nom. J'étais vraiment ému. C'était quelque chose d'incroyable et je veux les remercier pour tout, pour toute l'affection qu'ils me donnent. Et puis à la fin de la rencontre, tous mes coéquipiers qui étaient sur le terrain à ce moment-là sont venus me voir pour me féliciter. Ils étaient heureux pour moi parce que j'étais de retour et c'est un geste qui m'a vraiment touché », a conclu le défenseur espagnol, qui va désormais tenter de retrouver son meilleur niveau pour récupérer son poste de titulaire à la place de Nuno Mendes.