Nuno Mendes à 47 millions d’euros, le PSG signe le chèque

A la recherche d’un latéral gauche, le PSG s’est offert Nuno Mendes dans la dernière ligne droite du mercato estival.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont recruté le latéral gauche du Sporting Portugal sous la forme d’un prêt payant de 7 millions d’euros. Leonardo a négocié le deal à sa guise en incluant une option d’achat, dans le cas où Nuno Mendes explose au PSG. Et visiblement, il n’a pas fallu longtemps pour que le Portugais de 19 ans fasse l’unanimité dans la capitale française. En effet, Fabrizio Romano a dévoilé sur son compte Twitter qu’il n’y avait déjà aucun doute sur le fait que Nuno Mendes allait définitivement être recruté par le PSG à l’issue de la saison. « Le Paris Saint-Germain est "enthousiasmé" par l'impact de Nuno Mendes. Le plan est de le recruter définitivement en 2022 en payant l'option d'achat de 40 millions d'euros » a dévoilé le spécialiste européen du mercato.

