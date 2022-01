Sergio Ramos en grande souffrance au PSG, le terrible aveu

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Recrue de prestige du Paris SG cet été, Sergio Ramos est l’autre grand nom à avoir posé ses valises dans la capitale avec Lionel Messi.

Une telle prise semblait, comme pour l’Argentin, quasiment impossible à imaginer quelques semaines plus tôt. Mais c’est le Real Madrid qui a du filer l’un de ses joueurs les plus emblématiques à la fin de son contrat, et le PSG n’a eu qu’à se baisser pour ramasser des miettes. L’investissement financier a été copieux, Nasser Al-Khelaïfi espérait bien s’être offert un gagneur et un leader pour aller chercher cette Ligue des Champions. Pour le moment, Sergio Ramos n’a fait que trois apparitions, et un seul match complet, en plus de six mois. Entre les blessures, son carton rouge, et le fait que Mauricio Pochettino peine à lui donner du temps de jeu comme le week-end dernier contre l’OL, l’Espagnol trouve le temps long à Paris. Il n’envisage pas encore de rebrousser chemin en fin de saison, mais il n’est clairement pas habitué à prendre place sur le banc de touche. Et selon Luis Fernandez, toujours très proche des joueurs hispanisant du club, il le vit très mal.

Sergio Ramos a envie de prouver sa valeur au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Un peu de turn-over de la part de Mauricio Pochettino ne ferait donc pas de mal au moral de Sergio Ramos. « J’ai toujours été partisan de ce fonctionnement. Bien effectué, ça donne à tout le monde la possibilité d’être titulaire. Je souhaite du fond du cœur voir Ramos revenir sur le terrain. Ramos souffre. Mais c’est un compétiteur. Et quand je vois son sourire, je n’ai aucun doute sur son envie de prouver que le club ne s’est pas trompé », a confié l’ancien entraîneur du PSG au Parisien. Des propos rassurants mais qui vont demander confirmation sur le terrain, alors que Sergio Ramos est surtout attendu dans les matchs couperets de Ligue des Champions. Mais il n’est pas certain que l’entraineur parisien bouleverse sa hiérarchie à désormais un mois du choc face au Real Madrid.