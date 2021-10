Sergio Ramos averti sur son avenir au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sauf retournement de situation, Sergio Ramos ne sera pas présent dans le groupe du PSG pour le match contre Angers, vendredi au Parc des Princes, pas plus que pour celui contre Leipzig.

Si cela ne concernait pas une légende du football, le sujet pourrait presque faire sourire. Mais pour une énième fois depuis qu’il a signé au Paris Saint-Germain au début du mois de juillet dernier, Sergio Ramos a disparu de l’entraînement collectif et contrairement aux attentes de Mauricio Pochettino, le défenseur espagnol ne pourra pas faire ses grands débuts sous le maillot du PSG lors du match contre le SCO Angers vendredi soir dans un Parc des Princes qui sera privé en plus de la plupart des stars sud-américaines, Lionel Messi, Neymar et les autres ayant joué cette semaine dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar.

View this post on Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Pour en revenir à Sergio Ramos, la trêve internationale avait permis à l’international espagnol, laissé libre par le Real Madrid avec qui il a tout gagné, de se refaire une santé, lui qui souffrait depuis des semaines d’un souci au mollet. Les signaux étaient au vert et Ramos avait même repris l’entraînement en début de semaine avec ses coéquipiers au Camp des Loges. Mais à priori il y a eu une nouvelle alerte et le staff médical du PSG est donc intervenu, Sergio Ramos quittant le groupe de Mauricio Pochettino. « Ils ne veulent pas risquer une absence d’un mois de plus pour une semaine supplémentaire aux soins », a confié, Juanfe Sanz, un journaliste espagnol.

Le PSG reste zen avec Sergio Ramos malgré le retard

Pour AS, même si forcément les dirigeants du Paris Saint-Germain sont très impatients de voir Sergio Ramos connaître ses premières minutes avec son nouveau club, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ne veulent surtout pas s’affoler, ayant totalement confiance dans le joueur de 35 ans. « Pochettino et le PSG sont détendus concernant la situation de l'ancien capitaine du Real Madrid. Ils ne veulent pas mettre Ramos sous pression ou le forcer à revenir trop tôt, mais ils ont confiance et croient que d'ici peu il sera en pleine forme et capable de jouer à un niveau élevé (...) Le club français ne se soucie pas non plus de savoir quand Ramos jouera, c'est pourquoi ils ont eux-mêmes toujours évité de donner une date au retour de Ramos et à ses débuts éventuels avec Paris. Quand cela arrivera, cela arrivera, même si sans aucun doute tout le monde espère que cela arrivera bientôt, en particulier Sergio Ramos qui a hâte de revenir enfin sur le terrain et de mettre une année difficile derrière lui », explique Andy McDougall, qui travaille pour AS.

✍️🆕 #𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲𝗦𝗲𝗿𝗴𝗶𝗼



Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de @SergioRamos. Le défenseur central espagnol a signé un contrat de deux ans et est lié au club jusqu’au 30 juin 2023.



❤️💙 #WeAreParis — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2021

Compte tenu des matchs à venir (Angers ce vendredi, Leipzig au Parc des Princes le 19 octobre et l'OM au Vélodrome le 24 octobre), le Paris Saint-Germain pourrait décider d'attendre le match après le déplacement toujours viril à Marseille pour lancer Sergio Ramos. Et cela ne sera pas dans un match très simple, puisqu'après son déplacement dans le Sud, le PSG recevra Lille, champion de France en titre au Parc. Une belle occasion de faire débuter l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Espérons que d'ici-là, le mollet de l'ancien joueur du Real Madrid le laissera définitivement tranquille.