Sergio Ramos et le PSG, l'incroyable s'est produit

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après trois mois d'attente, Sergio Ramos devait reprendre ce vendredi avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Mais les dernières nouvelles relancent les doutes sur le défenseur espagnol.

Mauricio Pochettino l’avait annoncé avant la pause internationale, il espérait pouvoir compter sur Sergio Ramos dès la reprise de la Ligue 1, ce sera vendredi contre Angers pour le Paris Saint-Germain. L’entraîneur argentin du PSG avait indiqué que le défenseur arrivé libre après le refus du Real Madrid de prolonger de deux ans son contrat. Ces derniers jours, les signaux étaient bons, Sergio Ramos ayant repris l’entraînement collectif, et sa présence dans le groupe parisien pour ce match de Ligue 1 paraissait acquise. Un peu plus de trois mois après avoir signé à Paris, celui qui est considéré comme le meilleur défenseur central de l’histoire du football, et dont le palmarès a de quoi faire rougir toutes les stars, semblait pouvoir jouer face au SCO ses premières minutes sous le maillot parisien, alors même que le calendrier du PSG va être très intense. Mais, jamais avare de scoop lorsqu’il s’agit de dénigrer le Paris Saint-Germain, l’émission El Chiringuito a subitement calmé les fans du club de la capitale.

Sergio Ramos se plante au PSG, à Madrid on ricane

Selon les journalistes espagnols, si le staff médical n’a rien à dire concernant le mollet de Sergio Ramos, le PSG aurait décidé de laisser une fois de plus au repos le défenseur de 35 ans afin de « ne prendre aucun risque. » Forcément, ce retour encore une fois retardé de l’ancien patron défensif du Real Madrid, toujours pour le même motif, fait sourire les médias sportifs madrilènes, à commencer par le fameux Josep Pedrerol, qui depuis l’échec de la signature de Kylian Mbappé chez les Merengue n’a que du mal à dire du Paris Saint-Germain. Commentant l’annonce de cette nouvelle absence de Sergio Ramos en Ligue 1, ce qui n’annonce rien de bon pour la réception de Leipzig mardi prochain au Parc des Princes en Ligue des champions, l’homme du « tic-tac » s’est moqué de la légende espagnole en lui faisant remarquer qu’il aurait mieux faire de rester au Real Madrid une saison de plus et que son choix de rejoindre le PSG était clairement mauvais.