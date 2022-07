Renato Sanches, dans le TGV vers le PSG !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A la veille de la nomination officielle de Christophe Galtier au poste d'entraîneur du PSG, un joueur a déjà fait savoir à ses dirigeants qu'il voulait rejoindre Paris.

Le mercato parisien en version Luis Campos a débuté officiellement avec la signature cette semaine de Vitinha, le milieu de terrain portugais arrivé du FC Porto. Mais les champions de France devraient enchaîner les renforts. Et la prochaine recrue devrait arriver d’un club que le successeur de Mauricio Pochettino connaît bien. En effet, sur les tablettes du Paris Saint-Germain, il y a Renato Sanches, que Christophe Galtier a eu sous ses ordres lorsqu’il dirigeait le LOSC. Le joueur lillois n’a plus vraiment aucun doute sur la suite qu’il entend donner à sa carrière. Même s’il y a 72 heures, Olivier Létang affirmait n’avoir aucun contact avec Nasser Al-Khelaifi concernant son milieu international portugais, le patron du club nordiste est conscient que les choses devraient rapidement évoluer. Car si l’AC Milan a longtemps pensé pouvoir s’offrir le joueur de 24 ans, lequel a encore un an de contrat avec Lille, et que les Rossoneri ont même débuté les discussions avec les dirigeants du club nordiste, Renato Sanches a mis les pieds dans le plat. Ce dernier ne veut pas entendre parler de Milan, mais seulement de Paris.

Renato Sanches a choisi le PSG au mercato

Ce dimanche soir, la Voix du Nord confirme que si Renato Sanches reprendra bien l’entraînement avec le LOSC, le joueur formé au Benfica a clairement décidé de rejoindre le PSG lors de ce marché des transferts. Même si l’on a longtemps pensé que le milieu de terrain était plus proche du champion d’Italie que du champion de France, Olivier Fosseux, journaliste du quotidien régional annonce que « le Golden Boy 2016 est emballé par le projet parisien », citant un proche du joueur portugais. Le média précise que le Paris Saint-Germain, via la voix de Luis Campos qui connaît à la fois le joueur et son club, devrait même rapidement se mettre en action afin de négocier rapidement un accord avec Lille où la seule offre officielle a pour l’instant été transmise par l’AC Milan. Pour réussir à sceller la signature de Renatos Sanches, le PSG n'a qu'un moyen, payer les 25 millions d'euros exigés par le LOSC pour lâcher leur joueur.