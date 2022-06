Renato Sanches, le joueur parfait pour le PSG selon Daniel Riolo

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En ce début de mercato, Renato Sanches fait partie des joueurs ciblés par Luis Campos pour renforcer le PSG.

Si le Paris Saint-Germain n’a pas encore officialisé de recrue lors de ce mercato estival, cela ne signifie pas pour autant que Luis Campos passe ses journées les bras croisés. Au contraire, le conseiller sportif du PSG s’active pour dessiner les contours du futur effectif de Christophe Galtier. Dans les prochaines 48 heures, le Portugais espère finaliser la venue de Vitinha en provenance du FC Porto. Ensuite, un second milieu de terrain sera certainement recruté et cela va se jouer entre Seko Fofana (Lens) et Renato Sanches (Lille). Le profil du Portugais, passé par le Bayern Munich, plait beaucoup à Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC, le consultant de l’After Foot a fait part de son emballement à l’idée de voir Renato Sanches porter les couleurs du PSG la saison prochaine.

Riolo favorable au transfert de Renato Sanches

Tout en saluant le profil du joueur et son talent hors du commun, Daniel Riolo a émis une petite réserve sur la fragilité physique de Renato Sanches, qui n’est pas sans rappeler celle de Marco Verratti ou encore de Neymar au PSG. « Dans le profil, si Renato Sanches devient enfin régulier, c’est exactement ce que le PSG recherche. Il correspond parfaitement au style de Christophe Galtier. Il n’y a pas beaucoup de joueurs de ce profil sur le marché. Pour l’instant, Luis Campos identifie des profils. Après, il faut voir le physique de Renato Sanches… S’il vient et qu’il est aussi blessé que ce qu’il a été sur les trois dernières années, effectivement ce sera un problème pour le PSG. Mais dans le profil s’il est apte, c’est vraiment le genre de joueur qui est capable d’apporter à Paris » a commenté Daniel Riolo, grand fan de Renato Sanches et qui a souvent couvert de louanges le Portugais durant les deux dernières saisons. Mais qui sait aussi que l’ancien milieu du Bayern Munich n’est pas encore très fiable physiquement, ce qui posera forcément un problème à Paris.