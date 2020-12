Racisme : Lionel Charbonnier dérape, scandale en direct

Dans : PSG.

Mardi soir, une scène historique dans l’histoire de football s’est déroulée sur la pelouse du Parc des Princes à l’occasion du match entre le PSG et Istanbul Basaksehir.

Et pour cause, la rencontre a définitivement été interrompue en raison d’une très forte suspicion de propos racistes de la part du quatrième arbitre à l’encontre de Pierre Achille Webo, membre du staff de l’équipe turque. Depuis cet événement qui a causé l’arrêt pur et simple du match au Parc des Princes, les débats se multiplient dans les émissions de football et sur les plateaux généralistes. Sur l’antenne de RMC, Lionel Charbonnier s’est rendu coupable d’un dérapage très gênant en plein direct, alors que les faits venaient de se produire.

Invité à réagir à cette polémique, l’ancien gardien de l’AJ Auxerre et de l’Equipe de France a surpris ses collaborateurs, en premier lieu Loïc Tanzi, en minimisant très nettement les faits de racismes s’étant déroulés sur la pelouse du Parc des Princes. « Il faut enlever le mot « noir » du dictionnaire en fait ? Mais c’est partout pareil ! Il faut arrêter les conneries ! Vous allez me laisser dire ce que j’ai envie de dire ! Je peux te dire que j’ai entraîné en Afrique, je me suis fait traiter de blanc et cela n’a jamais été considéré comme un propos raciste ! » a notamment lâché le consultant de la radio, qui commentait le match en studio au côté de Jean Rességuié. Des propos qui n’ont pas manqué de provoquer un tollé sur les réseaux sociaux, où les internautes ont bien évidemment condamné la prise de position de Lionel Charbonnier. De toute évidence, les propos du champion du monde 1998 étaient extrêmement maladroits au vu de la gravité de la situation au Parc des Princes…