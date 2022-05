PSG : Zidane ou Pochettino reste, le choix totalement fou !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va annoncer prochainement les changements principaux dans son organigramme. Et concernant le poste d'entraîneur, on pourrait avoir une énorme surprise.

Qui sera l'entraîneur du PSG la saison prochaine ? Le club de la capitale a promis le début d'une nouvelle ère, mais aucune décision forte n'a été prise pour le moment. Tout devrait s'accélérer dans les prochains jours, mais concernant le poste d'entraîneur, le mystère est encore total. Si on sait que Luis Campos remplacera Leonardo, Mauricio Pochettino est lui toujours en poste, qui plus est avec encore une année de contrat. En interne, le PSG s'active pour lui trouver un remplaçant. Quelques pistes ont été évoquées, comme Ruben Amorim (Sporting), Christophe Galtier (Nice), Thiago Motta (Spezia) ou encore Zinedine Zidane (libre). Et c'est bien le dernier nom cité qui a les faveurs de l'émir du Qatar, et cela depuis longtemps.

Zidane ou rien pour le PSG cet été

Zidane is in the house 👀 pic.twitter.com/SgG64BQ5i8 — ESPN FC (@ESPNFC) May 28, 2022

Selon les informations de Tutto Mercato, Zinedine Zidane est toujours la priorité absolue de Doha. Tamim ben Hamad Al Thani veut installer l'ancien coach du Real Madrid sur le banc du PSG et pour cela il est prêt à mettre le paquet. Des réunions auraient même eu lieu ces dernières heures, alors que les deux hommes étaient présents ce week-end à Paris et à Monaco. Mais Zidane est dur à convaincre et dimanche Téléfoot affirmait même que l'ancien coach du Real Madrid n'était pas du tout tenté par le projet qu'on lui propose au PSG. Il faut dire que Zidane a comme ambition de reprendre l'équipe de France après la Coupe du monde. Son identité marseillaise serait aussi un frein à sa venue comme coach du PSG. Pour l'Emir et Nasser Al-Khelaifi, ce sera, selon le média italien, Zinedine Zidane ou bien le maintien de Mauricio Pochettino que tout le monde annonçait déjà comme viré. Car l'ancien manager de Tottenham a encore un contrat d'un an avec le PSG et touche 1,1 M€ par mois et il ne fera aucun cadeau pour partir. Le club de la capitale le sait et est donc prêt à continuer une dernière année avec le coach argentin. La suite du rêve qatari, on la connaît déjà.

Pochettino en attendant Guardiola au PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PepTeam (@pepteam)

En effet, si Zinedine Zidane refuse de s'engager dans le projet parisien pour rejoindre l'équipe de France après le Mondial au Qatar, du côté de Doha on pense pouvoir trouver un entraîneur encore plus enthousiasmant en 2023. Et TMW confirme ce que d'autres médias répètent, Pep Guardiola est le rêve ultime de Nasser Al-Khelaifi, l'actuel technicien de Manchester City ayant un contrat qui s'achève dans un an du côté de l'Etihad. En conservant Mauricio Pochettino, que Kylian Mbappé apprécie, le Paris Saint-Germain pourrait surprendre le monde du football...et décevoir ses supporters.