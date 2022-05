Zidane refuse le PSG, son constat est terrible !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Présent à Paris depuis 48 heures, Zinedine Zidane ne succédera pas à Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain. TF1 explique que Zizou a fait un constat sans concession.

Zinedine Zidane à Roland-Garros, Zinedine Zidane au Stade de France, la venue dans la capitale de l’ancien entraîneur du Real Madrid était vue par certains comme le signe annonciateur de la prochaine signature de Zizou au Paris Saint-Germain. Tandis que le PSG veut remplacer Mauricio Pochettino, et que le nom du champion du monde 98 faisait l’unanimité ou presque, Téléfoot affirme que l’hypothèse de voir Zidane dire oui à Nasser Al-Khelaifi est définitivement à oublier. Considéré comme le seul à pouvoir gérer un vestiaire de stars et de ne pas se laisser mener en bateau, le technicien français, qui fêtera ses 50 ans dans un mois, a fait son choix et il serait négatif. TF1 explique que Zinedine Zidane a refusé l’offre de contrat tendue par le président qatari du champion de France et que le motif de cette décision négative est relativement simple pour Zizou.

Zidane ne croit pas dans le projet du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par adidas Paris (@adidasparis)

Dans son émission dominicale de football, et au lendemain de la finale de la Ligue des champions remportée par le Real Madrid, TF1 explique que Zinedine Zidane « n’est pas convaincu par le projet du club parisien ». Ayant pris note de cette décision négative, Nasser Al-Khelaifi a quatre noms pour succéder à Mauricio Pochettino : Christophe Galtier, Thiago Motta, Sergio Conceiçao et Ruben Amorim. Un retour à la case départ alors que du côté du Qatar on avait fait de Zinedine Zidane la priorité numéro 1 et que ces derniers jours l'optimisme semblait monter du côté du Parc des Princes. Reste à savoir si la venue de Zinedine Zidane avait été promise à Kylian Mbappé avant sa prolongation de contrat, ce qui semble difficile à croire, l'attaquant français ayant lui-même précisé qu'il ne s'occupait pas de ce genre de décision finale, même si le PSG le consulte. Outre le directeur sportif, Paris doit donc aussi trouver un entraîneur, la révolution traîne en longueur...