PSG : Zidane-Mbappé, le grand mensonge

Par Guillaume Conte

Le PSG qui prend Zinedine Zidane et qui conserve Kylian Mbappé l'été prochain ? Le Real Madrid n'y croit pas une seconde. Du moins pour l'attaquant français.

L’information s’est bien évidemment répandue comme une trainée de poudre dans toute l’Espagne. L’annonce par RMC d’un possiblement retournement de situation dans le dossier Kylian Mbappé a beaucoup étonné. En effet, la radio sportive annonçait ce jeudi soir, via Daniel Riolo, que non seulement Zinedine Zidane allait arriver dans les prochains mois comme entraineur du Paris SG, mais qu’en plus il pourrait très bien faire changer d’avis l’attaquant français. Zidane au PSG, la presse espagnole veut bien le concevoir, Mbappé qui reste, c’est tout simplement impossible.

Zidane oui, Mbappé non

C’est ce qu’affirme clairement le média madrilène Defensa Central, souvent cité comme proche de Florentino Pérez. Pour le site espagnol, même la signature de Zidane au PSG n’éloignera pas Kylian Mbappé du Real Madrid. « A Defensa Central, nous savons que, malgré ce qui se dit ces dernières heures, le rêve de Mbappé de signer au Real ne changera pas même si Zidane arrive au PSG. Ce qui peut se produire. A Chamartin, (le quartier où se trouve le Real Madrid), tout le monde est calme, ils ont confiance dans leur travail pour faire venir Mbappé, et dans la stratégie mise en place pour séduire le joueur », a ainsi livré Diego Mengual, le journaliste du média madrilène.

Madrid croit au bluff pour Zidane et Mbappé

Des affirmations qui résument bien la position du Real Madrid, qui n’a pas cédé à la panique en entendant les bruits sur ce scénario qui bouleverserait tout sur la suite de la carrière de Mbappé. Néanmoins, l’annonce de Daniel Riolo, prononcée avec une totale assurance, a tout de même de quoi rappeler à la Maison Blanche que Mbappé n’a pas encore signé au Real. Surtout quand on se souvient que le journaliste de RMC avait été l’un des premiers à annoncer, longuement à l’avance, la venue de Lionel Messi au Paris SG. Si la prédiction de Daniel Riolo venait à se confirmer en fin de saison, le club français porterait ainsi un incroyable coup de poignard à un Florentino Pérez qui n’aurait rien vu venir.