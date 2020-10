PSG : Zidane est sauvé, Mbappé le veut au Real en 2021

Dans : PSG.

Battu par Cadix en Liga puis par le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, le Real Madrid est en pleine crise.

La tension est à son maximum dans la capitale espagnole, alors que les partenaires de Sergio Ramos affrontent le FC Barcelone samedi après-midi. Un rendez-vous crucial pour Zinedine Zidane, dans la mesure où le technicien français ne résisterait sans doute pas à une nouvelle défaite. Néanmoins, l’ancien meneur de jeu de l’Equipe de France et de la Juventus Turin a un argument de taille en poche qui pourrait bien le sauver, à en croire les informations obtenues par le journal AS. Il s’agit d’un certain… Kylian Mbappé.

Le média madrilène affirme que Zinedine Zidane pourrait avoir un énorme impact dans le dossier de l’attaquant du Paris Saint-Germain. En clair, Kylian Mbappé souhaite principalement rejoindre le Real Madrid pour la simple et bonne raison qu’il veut travailler au côté de son idole dans la capitale espagnole. Un limogeage de Zinedine Zidane pourrait remettre en cause les plans de carrière de Kylian Mbappé, qui pourrait par exemple se laisser tenter par Liverpool, son autre grand courtisan dans l’optique du mercato estival de 2021. Reste maintenant à voir si Florentino Pérez, qui souhaite plus que tout s’offrir les services de Kylian Mbappé lors du prochain mercato, prendra en compte cet énorme détail au moment de trancher l’avenir de Zinedine Zidane. Quoi qu’il en soit, les deux matchs à venir face au FC Barcelone en Liga puis contre M’Gladbach en Ligue des Champions seront décisifs pour le technicien de 48 ans. Si le Real Madrid venait à perdre ces deux chocs, Zinedine Zidane ne devrait pas s’en remettre. Kylian Mbappé ou pas…