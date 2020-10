PSG : Benzema échangé contre Mbappé, la révélation folle !

Dans : PSG.

Plus déterminé que jamais à l’idée de recruter Kylian Mbappé l’été prochain au mercato, le Real Madrid pourrait être contraint de sacrifier l’un des cadres de Zinedine Zidane.

Ces dernières semaines, il a été question d’inclure Vinicius Junior, Sergio Ramos ou encore Eden Hazard dans le deal, en plus d’une somme d’argent à définir, afin de convaincre le Paris Saint-Germain de lâcher Kylian Mbappé lors du prochain mercato. Ce mardi, la célèbre émission espagnole El Chiringuito fait une révélation totalement surprenante en affirmant que le Real Madrid songe à un autre joueur, susceptible de faire pencher la balance afin de boucler la venue de Kylian Mbappé. Et pour cause, les journalistes de l’émission de télévision espagnole affirment que le Real Madrid envisage très sérieusement d’inclure Karim Benzema dans la transaction afin de faciliter la venue de Kylian Mbappé dans la capitale madrilène.

Bien évidemment, le Real Madrid est prêt à rajouter une somme d’argent à définir en plus de Karim Benzema afin de convaincre Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo et l’Emir du Qatar. Mais cette proposition, si elle venait à se confirmer, montre que le bouillant feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid est toujours en vie. Reste maintenant à voir quelle sera la réponse du champion de France en titre, qui possède déjà un pur avant-centre en la personne de Mauro Icardi, et qui pourrait estimer que Karim Benzema ne serait pas vraiment complémentaire de l’attaquant argentin. Quoi qu’il en soit, cette proposition fera réfléchir les décideurs parisiens, à l'heure où les centaines de millions d'euros ne pleuvent plus vraiment sur le football. Leur réponse dépendra néanmoins du montant en cash que le Real Madrid est prêt à poser sur la table, alors que la valeur de Kylian Mbappé est très difficile à définir en cette période si particulière de crise sanitaire et financière.