PSG : Zidane entraîneur, ça tape du poing sur la table !

Par Claude Dautel

Tandis que les médias annoncent un accord imminent entre le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier, d'autres sources moins officielles continuent de dire que Zinedine Zidane sera bien l'entraîneur du PSG.

Invité la semaine passée de RTL, Dominique Sévérac avait été ferme, l’idée de voir Zinedine Zidane sur le banc du PSG était une fake news. Mais 7 jours plus tard, si le journaliste du Parisien est toujours persuadé que Christophe Galtier sera le remplaçant de Mauricio Pochettino comme coach des champions de France, il se fait un poil plus nuancé. « Si des échanges ont bien eu lieu entre Doha et le champion du monde 1998, aucun accord n’a jamais été trouvé entre les deux parties. L’ex-coach du Real Madrid a toujours donné sa priorité à l’équipe de France pour l’après Didier Deschamps. Sauf retournement de situation, c’est donc bel et bien Christophe Galtier qui dirigera la reprise de l’entraînement du PSG le 4 juillet prochain », explique ce samedi Dominique Sévérac, qui laisse donc une petite place à un revirement. Car face à ces certitudes partagées par une grande majorité des médias français de voir l'actuel entraîneur de Nice débarquer au PSG, les insiders restent eux persuadés qu’entre Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain, tout n’est pas terminé, loin de la même.

Avant même de parler du désormais célèbre Sabri, c’est le compte @PSGInside_Actus, souvent bien renseigné et plutôt du genre à ne pas trop fanfaronner sur les réseaux sociaux qui affirme garder confiance concernant la signature de Zinedine Zidane comme entraîneur du PSG. « 85% des journalistes à 24 h de la décision de Mbappé disaient qu'il partirait au Real Madrid et pas des moindres. Il faut faire confiance à Nasser (...) Pour Galtier. Il faut savoir que c'est son agent et non Campos qui a contacté en premier le PSG. Au début c'était un coup de bluff, pour avoir des propositions d'autres clubs, ou pour avoir les pleins pouvoirs sur le mercato de Nice (...) Dans la tête des dirigeants Parisiens, il ne fait même pas partie du top 5 dans leurs choix. C'est Campos qui demande les pleins pouvoirs et de lui faire confiance (...) Mais a t'il le profil PSG ? J'ai des doutes. Mais Zidane va venir », explique l’insider. Et forcément, Sabri, l’homme du dossier Mbappé, est lui aussi confiant concernant le dossier Zinedine Zidane malgré les affirmations des médias traditionnels : « C’est exactement le même scénario que l’affaire Mbappé, c’est-à-dire qu’il suffit que plusieurs médias et Journalistes sortent la même info pour que vous doutiez tous et que vous perdiez confiance en vous et en votre club. Gardez espoir et sachez que je suis très confiant sur l’arrivée du Z. »

Le PSG devrait officialiser son nouvel entraîneur la semaine prochaine

Tandis que la bataille fait rage sur ce dossier, Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi et les autres attendent toujours de savoir qui sera leur entraîneur en 2022-2023 et forcément cela doit commencer à cogiter. Mais la seule chose qui semble réunir l'ensemble de ceux qui s'expriment sur ce dossier du coach, c'est que l'annonce du Paris Saint-Germain est imminente et devrait s'enchaîner avec celle du limogeage de Mauricio Pochettino. Sachant que ce dernier a finalisé ces derniers jours les détails de l'accord qui scellent son départ du PSG après seulement 18 mois passés à Paris. Reste ensuite à savoir qui de Christophe Galtier ou Zinedine Zidane sera l'heureux élu.