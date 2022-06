Christophe Galtier au PSG, le Qatar a dit oui !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG avance sur la piste Christophe Galtier. Un choix validé par l'état-major, et l'entraineur de Nice travaille même déjà sur le mercato estival de Paris.

A sa grande époque sur les terrains, Zinedine Zidane avait parmi ses nombreuses qualités la faculté de se sortir du pressing adverse avec une facilité déconcertante, sans avoir l’air de forcer les choses. Quelques années plus tard, il pourrait bien réaliser la même prouesse avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. En effet, si le PSG est récemment officiellement entré en contact avec l’OGC Nice pour Christophe Galtier, ce n’est pas uniquement pour gagner du temps ou travailler sur un plan B. Selon Le Parisien, qui a été jusqu’à présent plutôt bien informé ces dernières semaines sur le champion de France, Nasser Al-Khelaïfi a appelé son homologue Jean-Pierre Rivère pour lui signifier son intérêt officiel pour son entraîneur.

Al-Khelaïfi a appelé Rivère

Christophe Galtier est désormais le grand favori pour occuper le poste d’entraineur du PSG. Un signal qui en envoie un autre, puisque visiblement, l’Emir du Qatar commence à douter de la volonté de Zidane de s’asseoir sur le banc de touche du Parc des Princes. En effet, le quotidien francilien assure que, si Nasser Al-Khelaïfi a décroché son téléphone, c’est bien parce qu’il avait l’aval de la chaine de commandement du PSG. C’est bien évidemment Luis Campos qui s’est retrouvé à l’initiative de cette requête, tant le dirigeant portugais est resté proche de l’entraineur actuellement à Nice.

A tel point que, avant même sa nomination, Luis Campos n’avait littéralement aucun doute sur la conclusion de l’histoire. Ce n’est pas encore fait, mais le conseiller sportif du PSG marche déjà dans ce sens, puisque Le Parisien affirme qu’il fait déjà les contours du mercato selon les volontés de Christophe Galtier. Voilà qui explique pourquoi certaines pistes ont été abandonnées récemment, comme celle menant à Paul Pogba, qui se voyait plus travailler avec Zidane qu’avec Galtier. Désormais, la tendance est très forte pour voir l’ancien milieu de terrain de l’OM, marseillais de naissance et de coeur, prendre dans quelques jours les commandes du club parisien.

Zidane sur la voie royale pour les Bleus

De son côté, Zidane s’en remettra, lui qui n’a jamais caché qu’il convoitait toujours plus que tout la place de sélectionneur de l’équipe de France. Et la nomination de Christophe Galtier pourrait même lui permettre d’éliminer un éventuel concurrent si le poste venait à se libérer dans quelques mois. Une sortie de pressing tout en douceur de l’ancien numéro 10, et même une passe décisive pour lui-même.