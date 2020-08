PSG : Neymar, Al-Khelaïfi, Zahavi, la rencontre impossible de Lisbonne

Dans : PSG.

A l’image de ce qui se fait en NBA où les play-offs se jouent entre 16 équipes rassemblées du côté de Disney World en Floride, l’UEFA a décidé de placer les formations de son Final 8 à Lisbonne pour enchaîner les matchs dans les deux plus grands stades de la ville.

Les tests médicaux sont effectués très régulièrement pour le suivi du protocole, mais les cas positifs sont inexistants pour le moment. La prudence est de mise et les équipes n’ont pas envie d’être privée d’un ou de plusieurs joueurs importants à ce moment crucial de la saison. C’est le cas au PSG où toutes les mesures de sécurité et sanitaires sont prises. Comme annoncé récemment, l’entourage et la famille n’ont aucun contact physique avec les joueurs, même si certains ont fait le voyage pour être proche géographiquement, et parfois même s’apercevoir de loin. Parmi les personnages influents gravitant autour du Paris SG, le père de Neymar n’a pas non plus accès au stade ou à l’hôtel des joueurs, et c’est également le cas de Pini Zahavi. Grand manitou du transfert de Neymar du FC Barcelone au PSG en 2017, le super agent israélien a d’autres coups en tête, et possède un passe-droit sur d’éventuelles discussions au niveau des arrivées comme des départs.

Mais comme le raconte L’Equipe, ce n’est pas pour autant que Zahavi a pu se frayer un chemin, et l’agent s’est fait signifier que les règles étaient les mêmes pour tout le monde, et qu’il était donc impossible d’aller faire un coucou à Neymar comme ça. C’est pourquoi, c’est en dehors de la délégation qu’il a du rencontrer Nasser Al-Khelaïfi, certainement pour parler du mercato qui va s’accélérer dans les prochains jours quand la Ligue des Champions se terminera. Une preuve en tout cas que le PSG fait état de la plus grande prudence dans cette phase finale de la Ligue des Champions, surtout avec son numéro 10 brésilien, littéralement conservé dans sa bulle de Lisbonne.