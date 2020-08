PSG : A l’écart, Neymar Sr privé de passe-droit à Lisbonne

Dans : PSG.

Très attendu pour la demi-finale de la Ligue des Champions contre le RB Leipzig ce mardi soir, Neymar peut évidemment compter sur le soutien de sa famille. Mais seulement à distance.

Pour le défenseur central ou milieu Marquinhos, ce « Final 8 » de la Ligue des Champions est « devenu comme une sorte de Coupe du monde ». Le futur capitaine du Paris Saint-Germain apprécie en effet l’émotion créée par ces matchs en une seule manche. Et ce même si, comme le Mondial, ce format enferme les joueurs dans une espèce de bulle, loin de leurs familles respectives. Des conditions sans doute difficiles à supporter pour certains entourages, dont celui de Neymar. On le sait, outre ses amis, l’attaquant du Paris Saint-Germain est très souvent suivi par son père.

La preuve, celui qui représente les intérêts de son fils a même fait le déplacement jusqu’à Lisbonne. Mais comme révélé par le site de Paris Team, Neymar Sr, accompagné de sa fille Rafaella Santos, doit quand même se contenter de rester à distance. Aucun passe-droit n’a été accordé aux proches de la star parisienne qui ont interdiction d’entrer dans l’hôtel privatisé par le Paris Saint-Germain. Et qui n’ont pas non plus accès au stade puisque les rencontres se jouent à huis clos. Les deux membres de la famille Neymar doivent donc suivre le numéro 10 parisien à la télévision, comme tout le monde. Une mesure tout à fait compréhensible pendant la crise sanitaire.