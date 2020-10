PSG : Xavi Simons superstar du mercato à Paris ?

Dans : PSG.

Recruté en provenance de Barcelone il y a plus d’un an, Xavi Simons se contente principalement de matchs avec les U19 du PSG pour l’instant.

Du haut de ses 17 ans, le natif d’Amsterdam a connu des débuts délicats à Paris, où il ne faisait pas forcément l’unanimité. Superstar dans son pays grâce à une notoriété au-dessus de la moyenne pour son âge sur les réseaux sociaux, Xavi Simons est toutefois en train de démontrer son immense talent avec les U19 du Paris Saint-Germain en ce début de saison. L’ancien joueur du centre de formation du FC Barcelone s’entraîne régulièrement avec les professionnels et de toute évidence, il est amené à évoluer avec l’équipe première dans les mois à venir. Raison pour laquelle le PSG souhaite le blinder en prolongeant son contrat au-delà de 2022, selon Fabrizio Romano.

Dans son podcast mercato, le journaliste affirme que le Paris Saint-Germain souhaite prolonger le bail de Xavi Simons, avec une revalorisation salariale à la clé. Mais il ne sera pas si simple que cela pour le PSG de blinder l’avenir de la pépite néerlandaise, dans la mesure où sa précocité a attiré l’attention de plusieurs cadors européens… y compris le FC Barcelone. Le club catalan connaît Xavi Simons par cœur pour l’avoir formé, et aimerait le récupérer pour l’intégrer à son équipe première. Le vice-champion d’Espagne en titre et le PSG ne sont pas les seuls clubs à courtiser Xavi Simons puisque plusieurs clubs de Premier League seraient également à l’affût, sans pour autant avoir proposé de contrat au Néerlandais. Reste maintenant à voir ce que le jeune homme de 17 ans décidera dans les semaines à venir. Quoi qu’il en soit, c’est pour l’heure avec les U19 du PSG que Xavi Simons évolue et fait le bonheur du Paris Saint-Germain. En attendant, peut-être, son heure avec Neymar, Kylian Mbappé et compagnie.