PSG : Vers une grosse surprise à Dortmund ?

A moins de deux semaines du choc entre le Borussia Dortmund et le PSG, chaque information est disséquée et l’état de forme de chacun est épié.

Bien évidemment, c’est au niveau des blessures que se joueront les premiers enseignements, avec notamment l’absence de Marco Reus pour la rencontre aller. Pas de quoi déprimer le Borussia, qui possède un potentiel offensif impressionnant. Surtout avec le recrutement d’Erling Haaland, véritable machine à buts qui a débarqué avec fracas en provenance du RB Salzbourg. Malgré ce départ en fanfare, le Norvégien pourrait ne pas être titulaire contre le PSG. C’est ce qu’a confié Lucien Favre, qui entre dans le jeu du bluff, même s’il a démontré ces dernières semaines qu’il n’hésitait pas à mettre sa jeune recrue sur le banc.



« Je suis le premier a vouloir titulariser Erling Håland d'entrée. Vous ne connaissez pas sa condition physique comme moi. Il faut être prudent. Nous devons être raisonnables. Bien sûr, j'aimerais le laisser jouer à tous les matchs mais il faut faire attention à lui parfois. Il a 19 ans et je parle de la pré-saison et des vieilles blessures. Nous devons être raisonnables », a souligné l’entraineur suisse de Dortmund, qui possède de quoi faire en attaque avec, en plus de Reus et Haaland, Sancho, Gotze, Reyna ou Hazard.