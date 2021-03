PSG : Verratti et Neymar, Riolo pose la question ultime

Dans : PSG.

Depuis la prise de fonctions de Mauricio Pochettino au PSG, Marco Verratti est régulièrement utilisé dans une position de faux n°10.

Bien plus haut sur le terrain que Danilo Pereira et Idrissa Gueye contre Lyon, l’international italien a un rôle offensif plus important à jouer sous la houlette de Mauricio Pochettino. Cela n’est pas pour déplaire à Marco Verratti, qui parvient souvent à combiner de manière très intéressante avec Kylian Mbappé dans le couloir gauche. Daniel Riolo est également favorable à ce changement. Dans un édito publié sur le site de RMC, le consultant de l’After Foot s’est félicité de ce choix fort de Mauricio Pochettino, plaçant Marco Verratti dans une meilleure position selon lui. Daniel Riolo se demande en revanche ce qu’il adviendra du natif de Pescara avec le retour de blessure d’un certain Neymar, également habitué à jouer en soutien de l’attaquant.

« Ce qui est évident, c’est la position de Verratti. Qu’il soit plus bas dans un milieu à 3 sans ballon ou en 10 en phase offensive, peu importe. Il est réellement plus haut sur le terrain. On ne le voit plus roder devant sa surface à essayer de sortir les ballons en dribblant deux attaquants. Je suis favorable à ce changement et ça me plaira encore plus quand il canalisera ses courses parfois un peu brouillonnes. Reste à savoir maintenant comment Pochettino mettra son équipe en place avec Neymar. Et Di Maria. Et Kean, précieux pour son activité. Mbappé dans sa meilleure zone, en haut à gauche » a lancé Daniel Riolo, qui penche pour un 4-2-3-1 avec Marco Verratti en dix, Mbappé à droite et Neymar à gauche.

« Quand il est arrivé au PSG, Mbappé jouait à droite. Dans un match contre le Bayern, Neymar à gauche, Cavani en 9 et Mbappé à droite avaient tous été excellents. Evidemment, on pense tous au Bayern et à la meilleure façon d’aborder ce choc. Kean à la place de Cavani et Verratti en 10 avec deux milieux défensifs, vous signez ? » s’est interrogé Daniel Riolo, pour qui cette formule a des chances d’être la gagnante face au Bayern Munich. Reste à voir si Mauricio Pochettino sera du même avis, lui qui pourrait également être tenté d’aligner Angel Di Maria ou Mauro Icardi contre le Bayern Munich. Si les blessures épargnent ses attaquants, le coach du PSG aura du choix pour défier l’ogre bavarois.