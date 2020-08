PSG : Verratti est un crack, Mbappé va faire hurler Riolo

Dans : PSG.

A peine de retour de vacances cette semaine, Daniel Riolo tapait déjà sur Marco Verratti, lequel n’avait pas été titularisé par Thomas Tuchel contre Saint-Etienne.

Sur l’antenne de RMC, le chroniqueur estimait notamment que l’international italien avait définitivement perdu sa place de titulaire au PSG. « Verratti est toujours cité comme s’il était titulaire. Or, je pense qu’il n’est plus titulaire au PSG. Il le sera certainement contre l’Atalanta au vu des absences, si le PSG joue en 4-3-3. Mais il n’est plus titulaire au PSG, Thomas Tuchel a quand même été assez clair » faisait notamment savoir le consultant emblématique de l’After Foot. Un avis qui a énormément fait réagir au sein des suiveurs du club parisien, tant le natif de Pescara compte de nombreux admirateurs.

Parmi eux, on y retrouve un certain… Kylian Mbappé. Forfait pour le choc face à l’OL en finale de la Coupe de la Ligue, le buteur du Paris Saint-Germain a fait part de son admiration pour Marco Verratti via son compte Twitter, en repostant notamment les meilleurs moments du match de l’Italien contre la formation de Rudi Garcia. Il faut dire que face à l’OL, le milieu de terrain de 28 ans a réalisé un match particulièrement convaincant, aussi bien défensivement que dans l’utilisation du ballon. « Si vous avez mal démarré votre journée, ceci devrait vous redonner le sourire. Crack » a posté Kylian Mbappé, dont on sait depuis très longtemps qu’il est très proche de Marco Verratti au sein du vestiaire parisien. Nul doute qu’avec de telles prestations, l’international transalpin parviendra également à se mettre ses plus grands détracteurs dans la poche…