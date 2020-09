PSG : Upamecano à Paris, sa réponse est troublante

Dans : PSG.

Convoqué pour la première fois en Equipe de France cette semaine, Dayot Upamecano anime la rubrique mercato cet été.

Et pour cause, son excellente campagne en Ligue des Champions sous les couleurs du Red Bull Leipzig en fait l'un des défenseurs les plus courtisés d’Europe. Ces dernières heures, le nom du néo international français a notamment été associé à Manchester United. A la recherche d’un défenseur central, le PSG pourrait également se montrer intéressé, même si le dossier paraît délicat à boucler économiquement pour le champion de France en titre. Ce qui est certain, c’est que le principal intéressé est loin de fermer la porte au Paris Saint-Germain, comme il l’a indiqué dans une interview accordée à BeInSports.

« Comme je le dis souvent, le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe en France. Pour l’instant, je suis focalisé sur l’Equipe de France. Je ne me focalise pas sur les clubs qui me veulent ou pas. Mais après, c’est un plus, cela me donne beaucoup de force de voir que des bons clubs me sollicitent. Je vais continuer à travailler pour que l’on me sollicite encore à l’avenir » a fait savoir Dayot Upamecano avant de commenter son très beau parcours européen avec Leipzig cet été. « Le statut change quand on joue une demi-finale de C1. D’autant que c’était historique pour le RB Leipzig. Je n’ai pas joué en France et en L1 alors beaucoup de gens m’ont connu lors de ce parcours à Lisbonne ». Reste maintenant à voir si les fans de football en France auront l’occasion de découvrir davantage Upamecano, que ce soit avec le maillot des Bleus… ou celui du PSG, un jour peut-être.