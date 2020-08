Mercato : MU voit grand, Upamecano dans le viseur

Dans : Premier League.

Manchester United a ciblé Dayot Upamecano pour renforcer sa défense. Un choix fort qui pourrait récompenser les prestations XXL du défenseur avec le RB Leipzig.

Il n’a que 21 ans mais ses qualités sautent déjà aux yeux ! Dayot Upamecano est l’une des pépites du RB Leipzig, demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions. Il a notamment impressionné dans ce Final 8 à Lisbonne, élevant un peu plus sa cote de popularité. Le club allemand a conscience du joyau qu’il possède, c’est pour cette raison qu’il a décidé de le prolonger jusqu’en 2023. Cela n’empêche néanmoins pas ses courtisans de rêver de lui. Un intérêt du Bayern Munich était dans les tuyaux au printemps, et désormais, un autre club qui a comme couleur principale le rouge souhaite s’attacher ses services, Manchester United.

Selon ESPN, l’entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer a fait du natif d’Évreux sa priorité sur le plan défensif. Le plan des Red Devils serait de le faire jouer aux côtés de Harry Maguire dans la charnière puisque Phil Jones, Marcos Rojo et Chris Smalling ne rentrent plus dans les plans du technicien. Le média américain affirme que l’homme appelé pour la première fois en Bleus la semaine dernière a dans son contrat une clause de 42 ME, un montant à la portée des dirigeants de MU. Le cador de Premier League ne s’arrête pas de rêver. Après avoir quasiment bouclé l’arrivée du milieu de terrain néerlandais, Donny Van de Beek, les Red Devils pourrait frapper un grand coup en engageant l’ancien joueur de Valenciennes.