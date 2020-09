PSG : Une vague de retours contre l’OM, Paris y croit !

Dans : PSG.

Jeudi soir, le PSG affrontera le RC Lens en Ligue 1 avec sept joueurs absents pour cause de test positif au Covid-19.

Face aux Sang et Or, le Paris Saint-Germain sera privé de Neymar, Marquinhos, Di Maria, Icardi, Mbappé, Navas et Paredes. Tous ces joueurs sont d’ores et déjà incertains pour la rencontre qui s’enchaînera trois jours plus tard face à l’Olympique de Marseille au Parc des Princes dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Mais à en croire les informations récoltées par Saber Desfarges, journaliste à Téléfoot, le PSG croit très fortement en l’idée de récupérer certains joueurs pour défier l’équipe d’André Villas-Boas. Pour l’heure, aucun nom n’a filtré mais il est clair que l’espoir est très fort à Paris même si évidemment, tout dépendra des résultats des tests que passeront les joueurs avant le match contre l’OM et de leur contagiosité.

« Des joueurs U19 du PSG, dont Xavi Simons, à l’entraînement avec l’effectif professionnel cette semaine. Le club parisien est confiant à l’idée de récupérer quelques joueurs pour le Classique contre l’OM, dimanche » a fait savoir le journaliste, à deux jours du match contre le Racing Club de Lens et tandis que le choc face à Marseille arrivera très vite ensuite. Du côté de l’OM, après une vague de cas positifs durant le mois d’août (Mandanda, Rongier, Payet, Sarr, Alvaro, Simon, Lopez, Amavi), le calme et la sérénité sont de retour. A ce jour, aucun Marseillais n’est forfait pour PSG-OM en raison du Covid-19. Renvoyé par l’Equipe de France vendredi soir en raison d’un test positif, Steve Mandanda sera bien de la partie puisque le capitaine de l’OM, malade au mois d’août, n’est absolument plus contagieux. Comme les Parisiens et comme le stipule le protocole sanitaire de la LFP, les Marseillais passeront des tests PCR 48 heures avant le match au Parc des Princes.