PSG : Une plainte pour viol contre Neymar en France ?

Dans : PSG.

Il y a six mois, pendant un été très chaud, Neymar était accusé d’avoir violé une jeune brésilienne venue spécialement à Paris pour le rencontrer dans un hôtel après quelques discussions chaudes par téléphone.

Les faits s’étaient déroulés au mois de mai, mais Najila Trindade avait attendu de rentrer au Brésil pour porter plainte contre Neymar. Cela avait fait grand bruit au Brésil, égratignant encore un peu plus l’image du joueur du PSG dans son pays. Devant les incohérences de son témoignage et l’absence de preuves, les enquêteurs avaient fini par clore l’affaire et Neymar avait vu cette décision être suivie par la justice. Mais l’affaire rebondit brutalement cette semaine, puisque l’avocat de la victime présumée a fait savoir son intention de porter l’affaire devant les tribunaux français.



Le but serait de porter plainte pour deux faits différents : le viol et la divulgation des photos et vidéos de la jeune femme sur les réseaux sociaux de la part de Neymar, qui cherchait ainsi à se défendre des accusations par ce biais. L’avocat de Najila Trindade estime que la justice brésilienne n’a pas été impartiale dans cette affaire, et que les choses se dérouleront de manière bien différente en France. L’émission de télévision de la chaine SBT qui invitait Cosme Araujo Santos, l’avocat en question, a en tout cas fait savoir que les conseillers de Neymar n’avaient pas entendu parler de la moindre plainte déposée à son sujet en France. Cela pourrait ne pas tarder après cette annonce médiatique.