PSG : Une défaite qui change tout au mercato

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La Juventus est en panique, et a décidé de tout faire pour recruter Mauro Icardi. Le PSG ne sait plus vraiment où donner de la tête.

Parti de la Juventus cette semaine, Cristiano Ronaldo n’a pas fait pleurer les dirigeants ou l’entraineur du club piémontais, Max Allegri. Pour eux, il était presque temps de tourner la page CR7, véritable machine à buts mais qui freinait le collectif de la Vieille Dame et empêchait chacun de se mettre en avant. Dans la foulée de ce départ, la Juventus a subi une déconvenue qui fait mauvais genre avec une défaite contre Empoli, qui a mis en lumière les grosses carences offensives de la formation du Piémont. Résultat, c’est un peu panique à bord à la Juve, et Foot Mercato annonce que cela débouche sur un retour très sérieux d’intérêt pour Mauro Icardi.

Le PSG hésite pour Icardi, à cause de Mbappé

L’attaquant du PSG n’a pas spécialement demandé à quitter Paris, mais il sait bien que, si Kylian Mbappé venait à rester, il ne serait pas titulaire dans les grands matchs avec Neymar, Messi, et Di Maria en plus du Français comme concurrent. Résultat, c’est sa femme et représentante, Wanda Nara, qui pousse pour un retour en Série A pour l’ancien buteur de l’Inter Milan. La Juventus est prête à mettre les 50 ME demandés, mais le Paris SG est un peu coincé entre deux chaises, sachant que perdre Mbappé et Icardi en quelques heures serait quand même un sacré coup dur pour son attaque. A moins que Leonardo ne décide de récupérer un autre numéro 9 qui soit plus à même de s’intégrer dans l’équipe de Mauricio Pochettino. Résultat, le dossier est en suspens, même si selon le média spécialisé, la Juventus se fait de plus en plus insistante avec ce profil de finisseur qui plait beaucoup à Max Allegri.