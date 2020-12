PSG : Une cible à plus de 100 ME, Leonardo fonce quand même

Dans : PSG.

Toujours absent des plans de José Mourinho à Tottenham, Dele Alli ne sera certainement pas retenu pendant le prochain marché des transferts. L’occasion pour le Paris Saint-Germain et son directeur sportif Leonardo de revenir à la charge pour le milieu anglais.

Et si Leonardo récidivait cet hiver ? Habitué à réaliser de jolis coups au mercato, le directeur sportif du Paris Saint-Germain pourrait remettre ça avec Dele Alli (24 ans). Rappelons que le dirigeant avait déjà tenté de l’attirer cet été, sans succès puisque Tottenham avait refusé de le prêter. Le milieu offensif était pourtant en difficulté sous les ordres de José Mourinho. Et environ deux mois plus tard, on constate que la situation ne s’est pas améliorée. Elle a même empiré !

En effet, le Spur n’a disputé que deux matchs de Premier League cette saison, pour un seul débuté. C’est peu, d’autant que Dele Alli n’a plus joué dans le championnat anglais depuis le choc largement remporté face à Manchester United (1-6) le 4 octobre dernier. Tottenham déjà qualifié pour les seizièmes de finale de l’Europa League avant la rencontre, l’ancien joueur de Milton Keynes pensait au moins joué le match sans enjeu contre le Royal Antwerp (2-0) jeudi.

Dégoûté par Mourinho

Mais le manager portugais en a décidé autrement, d’où la colère du milieu lorsqu’il a compris qu’il n’entrerait même pas en jeu. Pour le Daily Mail, il est donc clair que Dele Alli partira en janvier, peut-être au Paris Saint-Germain qui devrait encore solliciter un prêt, et non pas un transfert puisque le président Daniel Levy réclamerait plus de 100 millions d’euros. Reste à savoir si le Londonien sera cette fois libéré, lui qui risque de manquer l’Euro avec l’Angleterre.