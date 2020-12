PSG : Un mercato de gala, Riolo applaudit Leonardo

Dans : PSG.

Malgré des finances limitées, le PSG a réalisé un mercato cohérent cet été avec les venues de Moise Kean, Danilo Pereira, Rafinha et Alessandro Florenzi.

Les choix de Leonardo n’ont pas fait l’unanimité mais pour l’heure, les recrues affichent un niveau globalement satisfaisant au Paris Saint-Germain. C’est notamment le cas de Moise Kean, qui s’impose de plus en plus comme un titulaire potentiel en attaque, même lorsque Mauro Icardi sera de retour. En ce qui concerne Danilo Pereira et Alessandro Florenzi, les deux hommes s’avèrent être de précieux soldats à l’état d’esprit irréprochable tandis que Rafinha est une alternative crédible à Marco Verratti dans la rotation de l’effectif. Le bilan est donc largement positif selon Daniel Riolo, lequel a félicité Leonardo pour ce mercato réussi avec peu de moyens sur l’antenne de RMC. Le consultant de l'After Foot était pourtant sceptique sur des joueurs tels que Rafinha ou Kean...

« Le bilan de Danilo est difficile à analyser à 100 % car Tuchel s’est amusé à le changer de poste. Mais dans le match très important (à Manchester United) où il a évolué devant la défense, il a été très bon. Rafinha, j’étais très dubitatif. Car que ce soit un gars avec une grosse technique, ça se voit. Mais sa carrière ne plaide pas pour lui. Pourtant, il se trouve qu’en joueur de la rotation, je le trouve bien à chaque fois que je le vois. On peut blaguer sur le fait que son frère est meilleur, très bien on le sait. Mais à chaque fois qu’on le voit, il est bon. Florenzi, bon… On ne découvre rien, on connaissait ses qualités et ses défauts, il est titulaire avec l’Italie, on le connait, il a du mal défensivement, son physique n’est plus aussi fort qu’il a été et à ce poste le PSG n’a pas mieux. Et enfin Moise Kean, j’étais également très perplexe. Ce n’est pas le plus grand des techniciens en attaque mais Paris avait besoin d’un N°9 qui court afin que Neymar court moins. Avec un attaquant axial qui court beaucoup, qui presse, Neymar et Mbappé seront meilleurs. Donc selon moi, Kean est une bonne pioche. A chaque fois qu’il joue, il fait ses matchs de façon largement convenable. Au final, je dis qu’au dernier moment du mercato, Leonardo s’est très bien démerdé » a apprécié Daniel Riolo, pour qui ce mercato peut permettre au PSG de nourrir de belles ambitions en Ligue des Champions, cette année encore.