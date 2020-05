PSG : Un vicelard à Paris, la demande du mercato

Dans : PSG.

Le PSG possède loin l’effectif le plus complet et performant de France, et se retrouve même parmi les gros outsiders pour la Ligue des Champions désormais, si elle se termine un jour.

Une preuve que Leonardo a bien redressé la barre l’été dernier, et cela n’est probablement pas fini. Le directeur sportif sait alterner les gros coups et les achats malins, et il va certainement devoir encore opérer de la sorte cet été. Surtout pour recruter la perle rare. Non pas un défenseur de niveau international, ou un buteur de grande classe, mais un milieu défensif capable de mettre le pied sur le ballon… et l’adversaire. C’est le souhait de Florian Gazan, le journaliste de L’Equipe ayant regretté que le départ de Thiago Motta n’avait finalement jamais été vraiment compensé à ce niveau.

« Il faut toujours un méchant, un bad-boy dans une équipe. Paris a toujours été une équipe de gentils mignons ces dernières années et cela leur a joué des tours. Tiago Motta était parfait, il avait un jeu de ballon incroyable, c'était un patron d'équipe, un taulier, et il savait mettre le petit coup, certes ce n'est pas beau à voir, mais c'est le football. Tu as besoin d'un tarba à Paris. Un chien de la casse. Il faudrait trouver un Thiago Motta jeune, car je pense qu’il n'a pas été fondamentalement remplacé dans cette équipe. J'ai trouvé Paredes intéressant sur ce côté là cette année, un peu vicelard », a livré dans un live avec Les Réservistes Florian Gazan à propos de l’Argentin, qui a en effet démontré un certain caractère dans les matchs cette saison, au point d’énerver quelques joueurs de Ligue 1. Et cela a en tout cas été apprécié au sein du vestiaire parisien.