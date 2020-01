PSG : Un transfert XXL et un salaire en or, Neymar est intouchable

Dans : PSG.

Courtisé avec assiduité par le FC Barcelone l’été dernier, Neymar se retrouve régulièrement au cœur des rumeurs de transferts les plus farfelues.

Il y a quelques semaines, un retour au Brésil sous la forme… d’un prêt avait même été évoqué pour Neymar. Bien évidemment, la star du Paris Saint-Germain n’est pas rentrée au bercail alors qu’il n’a même pas encore atteint la barre des 28 ans. Mais il semblerait qu’il ne s’agissait pas d’une simple rumeur comme il en fleurit tellement durant le mercato. Effectivement, le directeur sportif du Corinthians, à savoir Duilio Monteiro Alves, a avoué dans une interview accordée à Globo Esporte qu’il avait tenté le coup pour recruter Neymar. Après tout, qui ne tente rien n’a rien. Mais les chiffres d’un éventuel transfert et du salaire de la star du Paris SG ont rapidement calmé les ardeurs du dirigeant brésilien…

« Il y a eu une rumeur concernant un possible prêt de Neymar à Flamengo, donc je me suis renseigné (pour le faire venir au Corinthians). Le Corinthians est un très grand club club, mais les chiffres étaient extravagants. Je vous donne des explications pour que vous compreniez notre quotidien » a indiqué le directeur sportif de l’actuel 8e du championnat brésilien, avant d’évoquer la situation d’un autre joueur du Paris Saint-Germain… Edinson Cavani. « Je me suis déjà renseigné pour Cavani quand il a dit qu’il souhaitait quitter le PSG. Nous devons chercher les meilleures solutions pour le club. Ne saviez-vous pas que Cavani voulait rejouer en Amérique du Sud ? Je devais sauter sur l’occasion, j’ai essayé ». Mais visiblement, comme dans le dossier Neymar, il était impossible pour le Corinthians de boucler la venue d’un joueur comme Edinson Cavani, dont l’ambition est de poursuivre encore quelques années sa carrière en Europe. Raison pour laquelle l’Uruguayen a donné sa priorité à l’Atlético de Madrid…