PSG : Un sacre en C1 ? Les supporters devront le fêter chez eux

Dans : PSG.

En cas de victoire du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions dimanche, des milliers de supporters parisiens fêteront le titre dans les rues de la capitale. Un scénario que la ministre Roxana Maracineanu souhaite absolument éviter.

Sans surprise, les images de fête mardi soir n’ont pas plu. Après le succès face au RB Leipzig (3-0) en demi-finales de la Ligue des Champions, de nombreux supporters du Paris Saint-Germain ont célébré cet événement historique sur les Champs-Élysées, sans respecter les mesures sanitaires. Autant dire que le nombre de fans euphoriques et imprudents se multipliera en cas de sacre du champion de France dimanche soir. C’est effectivement la crainte de Roxana Maracineanu, qui invite les fidèles du club francilien à savourer un éventuel titre chez eux.

« Il y aura 5000 personnes au Parc des Princes, plus le Camp des Loges, a rappelé sur Europe 1 la ministre déléguée auprès du ministre à l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Ce sont des fan-zones puisque certaines personnes vont accéder au match sur des grands écrans, au stade. S’il y a une victoire du PSG, j’appelle à fêter cela en responsabilité, chez soi. Et si certains sortent, que ce soit avec le masque et dans le respect des gestes barrière. On n’interdit pas. Il y aura des forces de l’ordre. Il ne faudra pas qu’il y ait de débordements. J’appelle à des comportements civiques, responsables, il y a d’autres façons de suivre ce match. » Pas sûr que l’appel soit écouté.