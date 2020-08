PSG : Alerte au cluster géant chez les supporters du PSG !

Dans : PSG.

Plusieurs milliers de supporters du PSG ont fêté mardi soir la qualification de leur club pour la finale de la Ligue des champions. Les autorités craignent un cluster géant.

Ils attendaient cela depuis si longtemps que lorsque l’arbitre du match PSG-Leipzig a sifflé la fin de la demi-finale de la Ligue des champions, et donc validé le ticket de Paris pour la finale de dimanche, les supporters sont descendus par milliers autour du Parc des Princes et surtout sur les Champs-Elysées. L’euphorie étant grande et la fête n’a été gâchée que par quelques rares voyous qui se sont attaqués aux forces de l’ordre, et qui n’avaient rien à voir avec les vrais fans du Paris Saint-Germain. Mais c’est une évidence, parmi ces fêtards, les masques étaient rares, et du côté des autorités on craint désormais la création d’un cluster géant dans la capitale et à proximité. Alors, la Direction Générale a décidé de lancer un appel à ceux qui mardi soir étaient dans les rues pour fêter la victoire du PSG. « Chaque personne qui n'a pas respecté les mesures barrières doit se faire dépister 5 à 7 jours après l'événement » , ont prévenu les autorités, qui rappellent que désormais ces tests PCR sont gratuits.

Afin d’éviter un second problème lors de la finale, Roxana Maracineanu a indiqué qu’une fan-zone pourrait être mise en place afin de gérer au mieux ce rassemblement. « C'est un événement exceptionnel, nous allons peut-être mettre en place des fan zones, un encadrement spécifique pour dimanche. Je suis favorable à ce que les Préfets prennent les décisions en toute responsabilité. S'il y a la possibilité de remplir un stade dans la limite des 5 000 personnes, et que cela ne pose pas de souci à l'ordre public, c'est mieux de canaliser effectivement. Mais on sait que les fans les plus actifs choisiront de rester en dehors. Il ne faut pas avoir l'illusion que les fan zones régleront le problème de ceux qui souhaitent se réunir », prévient la ministre, tandis que de son côté la mairie de Paris annonce n’avoir rien prévu de spécial. Cependant, selon Le Parisien, la finale pourrait être diffusée sur un écran géant dans l'enceinte même du Parc des Princes avec 5.000 invités, à savoir des abonnés et des jeunes de la fondation PSG.