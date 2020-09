PSG : Un prix incroyable pour Bellerin, Leonardo s'étouffe

Dans : PSG.

A la recherche d’un latéral droit capable de faire l’unanimité, le PSG a tenté sa chance pour faire venir Hector Bellerin.

Le défenseur espagnol ne sera pas forcément retenu par Arsenal en cas de belle offre, mais il reste à savoir ce que belle offre veut dire. Des deux côtés de la Manche, les versions diffèrent. Ainsi, le Paris SG estime avoir fait une très belle proposition en proposant 27,5 ME, et 5,5 ME de bonus éventuels, pour se payer l’ancien du Barça. Une enveloppe globale qui ne satisfait toutefois pas du tout Arsenal. Selon le Daily Mail, les Gunners ont prévenu les dirigeants du Paris Saint-Germain qu’ils attendent 40 ME pour lâcher leur latéral de 25 ans, qui a encore trois ans de contrat. Certes, le PSG a montré en déboursant 50 ME pour acheter Mauro Icardi que, malgré la menace toujours pesante du fair-play financier, il avait de quoi se faire plaisir et se renforcer avec des joueurs de premier choix.

Mais l’addition risque d’être très salée si jamais il faut passer le cap des 40 ME pour s’offrir un arrière droit. Le prix des défenseurs a beaucoup augmenté dernièrement, mais le PSG compte bien trouver un terrain plus favorable en négociant avec Arsenal. Et le club londonien joue gros également, puisqu’il a besoin rapidement d’argent pour s’offrir un renfort désiré par Mikel Arteta : Thomas Partey de l’Atlético de Madrid. Le mois de septembre s’annonce donc tendu pour Leonardo, qui a de sacrés retouches à faire dans son effectif, et ne voit pas beaucoup de propositions abordables se présenter à lui.