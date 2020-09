PSG : Bellerin pour 27ME, Paris à l'attaque d'Arsenal

Dans : PSG.

Après le départ de Thomas Meunier, le PSG cherche un latéral droit et pourrait bien l'avoir déniché en Premier League.

Si le dossier Lionel Messi a mis dans l’ombre l’ensemble du mercato, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi sont, eux, lancés dans plusieurs dossiers pour venir renforcer les faiblesses du Paris Saint-Germain. Et c’est une évidence, après le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, Thomas Tuchel a besoin d’un latéral droit, ce secteur n’étant pas le plus « musclé » du PSG. Et c'est dans ce cadre que ce mercredi, le Guardian affirme que le club de la capitale a adressé une offre de 27ME plus 6ME de bonus à Arsenal afin de convaincre les Gunners de lui céder Hector Bellerin, un joueur pour qui le Bayern Munich et la Juventus auraient également un vif intérêt sans toutefois aller jusqu’à faire une offre au club londonien.

Selon le très sérieux média anglais, si les dirigeants d’Arsenal sont à l’écoute des offres pour quelques éléments, ce n’était pas le cas pour Hector Bellerin que Mikel Arteta souhaite conserver dans son effectif. Cependant, les Gunners doivent également se séparer de plusieurs joueurs, et pour l’instant cela n’avance pas très rapidement, ce qui pourrait faire le jeu du Paris Saint-Germain. Sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2023, Hector Bellerin a rejoint l'Angleterre en 2011 en provenance du centre de formation du Barça. Du côté du PSG, on attend désormais une réponse des responsables londoniens, Leonardo semblant avoir déjà noué des contacts avec l'entourage du latéral droit de 25 ans afin de savoir si un transfert à Paris était envisageable.