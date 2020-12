PSG : Camara conservé dans le staff de Pochettino

Dans : PSG.

Au contraire des autres adjoints de Thomas Tuchel, Zoumana Camara sera conservé dans le staff technique de Mauricio Pochettino au PSG.

Depuis l’annonce du départ de Thomas Tuchel, l’incertitude planait autour d’un historique du club. Ancien joueur du PSG et adjoint des différents entraîneurs depuis 2015, Zoumana Camara ne savait pas à quelle sauce il allait être mangé avec l’arrivée au club de Mauricio Pochettino. A en croire les informations de L’Equipe, la question a été tranchée en interne. Zoumana Camara va conserver une place de premier choix au sein du staff de l’entraîneur argentin. Une nouvelle qui sera sans doute accueillie avec satisfaction par les plus fervents supporters du PSG, attachés à l’histoire du club et qui apprécieront de voir qu’un joueur historique de Paris figure dans le staff de l’ex-coach de Tottenham.