PSG : Un incroyable duel Paris-Barça pour Memphis Depay !

En froid depuis 2017 et le transfert record de 222ME de Neymar, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone vont se livrer une nouvelle bataille pendant ce mercato.

Un nouveau combat au sein duquel Memphis Depay sera au centre du jeu. À un an de la fin de son contrat à l’Olympique Lyonnais, l'international néerlandais semble plus que jamais sur le départ. Entre sa non-prolongation de contrat et l’absence de Lyon en Coupe d’Europe cette saison, le capitaine lyonnais se dirige vers la sortie. Mais pour prendre la direction du PSG ou du Barça ? L’hésitation est encore là. Car selon Diariogol, si le Barça faisait la course en tête ces derniers jours, l’intervention de Leonardo dans ce dossier a tout changé.

En quête d’un avant-centre pour compenser le probable départ de Luis Suarez, Ronald Koeman a plusieurs atouts dans sa manche pour convaincre Depay. D’abord parce que les deux hommes s'apprécient depuis leur aventure commune en sélection. Mais aussi parce que De Jong et Wijnaldum, le milieu de Liverpool étant en passe de signer dans le Barça de Koeman, seraient clairement des facilitateurs d’intégration. De l’autre côté, le PSG est capable d’offrir une bien meilleure offre financière à Memphis et à l’OL pour recruter le joueur de 26 ans. Par contre, Depay n’aura pas la même assurance sportive au PSG qu’au Barça, sachant que Thomas Tuchel dispose déjà d’une attaque composée de Neymar, Di Maria, Mbappé et Icardi. Une concurrence que l’ancien de MU n’aura pas au Barça, où une place centrale l’attend aux côtés de Griezmann et de Messi. Autant dire que la bataille s’annonce passionnante entre le PSG et le FCB dans ce dossier, qui échappe de plus en plus des mains de l’OL de Jean-Michel Aulas...