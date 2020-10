PSG : Un feuilleton Kouassi bis à Paris au mercato ?

Dans : PSG.

Cet été, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont très mal vécu le départ de Tanguy Kouassi pour le Bayern Munich.

Leonardo et Thomas Tuchel ont eu beaucoup de mal à digérer la signature du défenseur de 17 ans au Bayern Munich. Et pour cause, le Paris Saint-Germain proposait à son Titi de parapher son premier contrat professionnel au sein de son club formateur. Au lieu de ça, Tanguy Kouassi a fait le choix de partir pour le Bayern Munich, sans rapporter d’indemnité de transfert au PSG. La situation d’Adil Aouchiche est comparable puisque le meneur de jeu de 17 ans a signé en faveur de Saint-Etienne avant même de passer pro dans la capitale.

Désormais, les dirigeants du PSG ont la crainte de voir ce genre d’épisode se répéter. Et ce pourrait bien être le cas l’été prochain avec le prometteur attaquant Daniel Labila, selon les informations obtenues par Loïc Tanzi. « Le contrat pro de Labila ? Toujours en négociations à ma connaissance. Certains clubs étrangers, notamment aux Pays-Bas essayent de le convaincre de signer libre à la fin de la saison » a fait savoir le journaliste de RMC. Reste maintenant à voir quelle sera l’attitude du Paris Saint-Germain face aux intérêts de clubs néerlandais pour le prometteur avant-centre issus de la formation francilienne. Comme à son habitude, Leonardo devrait faire son maximum afin de boucler cette signature professionnelle avant d’envisager un prêt, comme cela a été fait avec Arnaud Kalimuendo, voire un départ pour une faible indemnité avec un énorme pourcentage à la revente.