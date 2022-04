PSG : un « désaccord total », une star prête à signer à Lyon

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Au Paris Saint-Germain, il n'y a pas que le dossier Kylian Mbappé qui donne des migraines aux dirigeants. Car le club de la capitale pourrait perdre une star, laquelle serait proche de l'Olympique Lyonnais.

En fin de contrat avec le PSG, Marie-Antoinette Katoto n’a toujours pas prolongé et le temps presse pour le club de la capitale qui pourrait perdre celle qui est considérée comme l’une des meilleures joueuses de la planète. A 23 ans, l’internationale tricolore a un caractère bien trempé et si elle ne rejette pas l’idée de rester plus longtemps au sein de son club formateur, elle a fait part de ses exigences à Nasser Al-Khelaifi et a bien l’intention que le Paris Saint-Germain les accepte, sinon elle partira, même si le club de la capitale lui a proposé une offre salariale record. Sans dire si parmi ses demandes il y avait le départ de Kheira Hamraoui, avec qui elle a une relation polaire suite à l’affaire que l’on sait, la joueuse aux 138 buts sous le maillot du PSG a confié à l’Agence France Presse que les négociations avec Paris étaient totalement bloquées et que son départ semblait probable, au moment où des rumeurs l’annoncent à l’Olympique Lyonnais.

Katoto du PSG à Lyon ? Le cauchemar de Paris

Thanks for the last night Paris ♥️💙🤩 pic.twitter.com/9NiyE1j77p — Marie-Antoinette (@MarieKatoto) March 31, 2022

Sans parler de son éventuel futur club, Marie-Antoinette Katoto a poliment mais fermement tapé du poing sur la table. « Pour l’instant, on n’est pas du tout en accord avec le club, pour plusieurs raisons et ils le savent. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous ne sommes pas d’accord. Après, je lis et j’entends des choses depuis que je suis arrivée au PSG, il y a beaucoup de paroles, pour l’instant il n’y a aucun acte (...) Ma décision sera prise très bientôt. J’ai des échéances et je veux que ce soit réglé au plus vite (...) Ça va se régler très, très vite, mais pour l’instant on est en total désaccord, a prévenu l’attaquante internationale française, qui avoue avoir déjà des contacts pour la suite de sa carrière. Je suis ouverte à tout, que ce soit à l’étranger ou en France (...) Je ne pensais pas qu’il y en aurait autant. Je suis très ouverte, pour l’instant les discussions se passent bien, très bien même. » De son côté, Le Parisien affirme qu'effectivement le club de Jean-Michel Aulas suit de très près la situation de Marie-Antoinette Katoto que l'OL va retrouver rapidement sur sa route en Ligue des champions avec le PSG. Et pour faire venir la star du PSG, le président de Lyon serait même prêt à faire l'offre du siècle.