PSG : Un dernier effort et Alex Telles signe à Paris !

Même si une prolongation de Layvin Kurzawa a brièvement été évoquée, on se dirige bien vers un départ du latéral gauche du PSG lors du prochain mercato.

Et pour cause, le Paris Saint-Germain a avancé de manière significative sur le dossier de la succession de l’ancien Monégasque au cours des dernières semaines. En ce vendredi du 1er mai, la presse portugaise persiste et signe concernant l’intérêt du PSG pour Alex Telles, dont le départ du FC Porto ne fait plus guère de doute à un an de la fin de son contrat. Ces derniers jours, une offre de 22 ME de la part du Paris SG était évoquée pour déloger le défenseur de 27 ans des Dragons de Porto. Une offre visiblement insuffisante aux yeux de la direction portugaise puisque le média O-Jogo dévoile qu’une seconde proposition légèrement plus conséquente devrait être envoyée dans les prochains jours par le PSG.

C’est désormais 25 ME que le champion de France 2020 est prêt à poser sur la table pour recruter celui qui était également très courtisé par Chelsea. Une offre qui pourrait bien être la bonne pour le FC Porto, dont les dirigeants sont bien conscients qu’il sera très difficile d’obtenir un prix plus important d’un joueur de 27 ans dont le contrat expire dans douze mois. Si l’information se confirme, le Paris Saint-Germain tiendrait alors sa première recrue de l’inter-saison. Et celle-ci fera sans doute le bonheur des supporters, lesquels n’étaient pas majoritairement favorables à une prolongation de Layvin Kurzawa. La saison prochaine, Thomas Tuchel pourrait donc avoir le choix entre deux joueurs très offensifs pour le poste de latéral gauche avec le très apprécié Juan Bernat et la potentielle future recrue Alex Telles. Sans compter que le coach allemand a déjà utilisé le plus défensif Abdou Diallo dans ce secteur de jeu par le passé…