PSG : Un Ange Vert se penche sur Paris avec amour

Dans : PSG.

Mis en échec ces dernières années, le Paris Saint-Germain va tenter d’atteindre son objectif en Ligue des Champions cette saison. Selon Dominique Rocheteau, les Parisiens ont les moyens de leurs ambitions.

Une contre-performance face à l’AS Monaco (3-3) et tout est remis en question. Alors que le système en 4-4-2 fonctionnait parfaitement grâce à l’implication des quatre attaquants, la perméabilité aperçue dimanche dernier pourrait inciter Thomas Tuchel à revoir ses plans. D’ailleurs, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a laissé entendre qu’il pourrait très bien revenir à un 4-3-3 plus prudent. Autant dire que l’Allemand ne s’enflamme pas avant le huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Contrairement à Dominique Rocheteau, qui voit le PSG au-dessus du lot.

« Le potentiel offensif qu’il a me laisse à penser qu’il est taillé cette saison pour la Ligue des Champions. Il est fabuleux et pour moi, c’est la meilleure attaque en Europe. Ils vont faire peur à beaucoup d’équipes, a estimé l’ancien Parisien sur RTL. Il y a beaucoup d’argent au PSG, oui, mais aussi au Real Madrid, à Barcelone, à Manchester City, mais je regarde aussi beaucoup l’aspect footballistique et c’est vrai que quand le PSG joue, je regarde les matchs. Tuchel a bâti une véritable équipe qu’il n’avait pas l’année dernière, il faut toujours un peu de temps et ça prend. Ces joueurs-là ont envie de gagner des titres, mais on sent qu’ils ont envie de jouer ensemble et qu’ils veulent se faire plaisir. » Paris a effectivement les armes pour aller au bout, mais il n'est pas le seul...