PSG : Un Algérien à la place de Mbappé, c'est non !

Dans : PSG.

Bien conscient qu’un départ de Neymar lors du prochain mercato est possible, le PSG s’active pour lui trouver un potentiel successeur. Le nom de Riyad Mahrez a notamment été évoqué en interne.

Plus que jamais dans le viseur de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, Manchester City a été exclu des coupes d’Europe pour les deux saisons à venir. Bien évidemment, le champion d’Angleterre en titre a fait appel de cette décision mais en attendant, le PSG souhaitait profiter de l’incertitude liée à cette situation afin de convaincre Riyad Mahrez. C’est tout du moins ce que les médias anglais affirmaient ces dernières semaines, tout en précisant que Nasser Al-Khelaïfi ne passerait à l’action qu’en cas de départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid ou ailleurs..

Mais en ce milieu de semaine, la piste de l’international algérien s’est brutalement refermée pour le Paris SG. Et pour cause, The Sun affirme que Manchester City ne souhaite aucunement se séparer de Riyad Mahrez, un joueur adoré par Pep Guardiola, lors du prochain mercato. Pour le média britannique, il n’y aura même pas la place de discuter dans ce dossier puisque Manchester City refusera automatiquement toute offre arrivant sur son bureau pour le dribbleur de Leicester. « Il y a des intérêts de plusieurs clubs mais nous n’avons pas l’intention de laisser Riyad aller quelque part » a même officiellement déclaré une source interne au club mancunien dans les colonnes du tabloïd. Le Paris Saint-Germain peut donc définitivement zapper Riyad Mahrez, à moins que la sanction de Manchester City en Ligue des Champions se confirme et que l’Algérien demande officiellement son départ au mercato.