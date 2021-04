PSG : Un agent l’assure, toute l’Europe attend le choix de Mbappé

Dans : PSG.

Toujours indécis sur son avenir, Kylian Mbappé provoque l’impatience du Paris Saint-Germain. Et la direction francilienne est loin d’être la seule à attendre la décision de l’attaquant français.

Le coup de gueule de Kylian Mbappé n’est pas passé inaperçu. Après la victoire de l’équipe de France en Bosnie (0-1) mercredi, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est dit fatigué par les critiques incessantes de la presse française. Ce traitement selon lui excessif pourrait même l’inciter à partir à l'étranger cet été. Une sortie étonnante pour de nombreux observateurs, à commencer par Bruno Satin qui a tenté de raisonner Kylian Mbappé.

« Je ne pense pas que cela va impacter nécessairement ses performances, a commenté le chroniqueur du Late Football Club. C’est vrai qu’il y a une grosse attente, mais elle est créée par le niveau de performance qu’il a déjà montré, il est champion du monde. Il a placé le curseur très, très haut. Donc on attend qu’il soit au top à chaque match, qu’il marque à chaque match. Maintenant, qu’il ne se fasse pas d’illusions non plus Kylian Mbappé, si jamais il quittait le PSG, le club dans lequel il atterrira, il y trouvera une pression équivalente ou supérieure. Quel que soit le club, il sera toujours regardé au microscope. C’est là où il se trompe. »

Mbappé a les clés du mercato

Mais pour Bruno Satin, la déclaration de Kylian Mbappé était plus calculée que sincère. « Après, il ne faut pas donner trop d’importance à une interview. Vous le savez, ça ne reflète jamais le fond de la pensée du joueur. Il n’y a quasiment pas de sincérité spontanée chez aucun joueur, a calmé l’agent. Ne donnons pas plus d’importance à ce type de message. Il dit peut-être ça pour gagner une semaine, dix jours. Il est sous le feu des questions. Le sentiment général des gens du métier, c’est qu’il est sur le départ. »

Il n’empêche que l’Europe du football attend de connaître sa décision définitive afin de lancer le mercato estival. « Avec Haaland, Mbappé va être le déclencheur d’un jeu de dominos sur le marché, a annoncé Bruno Satin. Les clubs qui vont faire l’effort sur l’un ou l’autre ne pourront pas faire grand-chose à côté. Cela va entraîner un mouvement. Après il faudra voir les arbitrages au PSG. Comment ils vont remplacer Mbappé… Lever l’option de Kean ? Aller chercher Agüero ? C’est pour ça qu’il y a une forme d’impatience au PSG. » Une pression supplémentaire dont Kylian Mbappé se serait bien passé.